Подмосковье 28 декабря 2023, 12:12 Подмосковные музеи и театры представили афишу мероприятий 2024 года по «Пушкинской карте» Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Музеи и театры Московской области представили первую афишу мероприятий на начало следующего года по программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Например, уже 3 января мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского в Клину организует концерт «Волшебные миры Миядзаки», а с 4 по 7 января — музыкальную программу «Новогодняя одиссея Чайковского». Московский областной театр кукол 3 января пройдет спектакль «Чудеса рядом», а 5 января — «Солнышко и снежные человечки».

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«До 15 января на сцене Московского Губернского театра можно увидеть знаменитую постановку „Много шума из ничего“. Солисты Московской областной филармонии выступят 7 января в Дедовском Доме культуры (г.о. Истра) с концертной программой „Золотая коллекция оперных шедевров“», — уточнили в министерстве.

Также свои программы представили историко-художественный музей «Новый Иерусалим», музей-заповедник «Усадьба „Мураново“», музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», «Зарайский кремль», Звенигородский музей и другие.

Полное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья и в официальном телеграм-канале министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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