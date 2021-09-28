Подмосковные музеи бесплатно приняли 23 тысячи человек накануне Дня туризма

Более 23 тысяч человек побывали в музеях Подмосковья бесплатно благодаря акции «День туризма». Ее провели накануне одноименного международного праздника. Его отмечали 27 сентября — в понедельник.

Подмосковная акция состоялась в выходные — 25-го и 26-го. Ее подготовили Министерство культуры региона и областной комитет по туризму.

В субботу и воскресенье жители и гости Московской области могли бесплатно посетить один из 13 государственных музеев региона. Однако экскурсии были платными.

Их провели с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором Минкультуры Подмосковья.

В результате за два дня в государственных музеях Московской области побывали более 23 тысяч человек.

Вместе с тем ко Дню туризма в Подмосковье провели свыше 50 бесплатных экскурсий.