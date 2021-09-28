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    28 сентября 2021, 14:34

    Подмосковные музеи бесплатно приняли 23 тысячи человек накануне Дня туризма

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более 23 тысяч человек побывали в музеях Подмосковья бесплатно благодаря акции «День туризма». Ее провели накануне одноименного международного праздника. Его отмечали 27 сентября — в понедельник.

    Подмосковные музеи бесплатно приняли 23 тысячи человек накануне Дня туризма | Изображение 1

    Подмосковная акция состоялась в выходные — 25-го и 26-го. Ее подготовили Министерство культуры региона и областной комитет по туризму.

    В субботу и воскресенье жители и гости Московской области могли бесплатно посетить один из 13 государственных музеев региона. Однако экскурсии были платными.

    Подмосковные музеи бесплатно приняли 23 тысячи человек накануне Дня туризма | Изображение 2

    Их провели с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором

    Минкультуры Подмосковья.

    В результате за два дня в государственных музеях Московской области побывали более 23 тысяч человек.

    Подмосковные музеи бесплатно приняли 23 тысячи человек накануне Дня туризма | Изображение 3

    Вместе с тем ко Дню туризма в Подмосковье провели свыше 50 бесплатных экскурсий.