Подмосковные музеи 23 февраля и 8 марта будут работать бесплатно

Подмосковные музеи в предстоящие праздники распахнут свои двери для всех желающих посетить выставки, которые 23 февраля и 8 марта будут полностью бесплатными. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Всех желающих приглашают на праздники в Подмосковье. В День защитника Отечества и Международный женский день все государственные и муниципальные музеи в регионе будут работать бесплатно, объявили на сайте Минкультуры Подмосковья.

«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день», — отметила вице-губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил военных и их семьи с наступающим 23 Февраля. Глава Подмосковья отметил, что власти региона вместе с Минобороны РФ активно решают вопросы благоустройства. Это взаимодействие очень важно, подчеркнул он.

Комитет по туризму Подмосковья ранее составил список из самых интересных мест для отдыха с детьми. С 21 февраля школьники уйдут на каникулы. И чтобы не скучать дома, есть широкий выбор, куда родители могут сводить детей и вместе с ними отлично провести время. Это и музеи, и экоферма, и город профессий, и лазертаг-клуб, и еще много других мест, которые понравятся всем. Узнать все подробности о каждом из них можно в обзоре «360».