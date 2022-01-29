Подмосковные мусульмане начали праздновать 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии

В Подмосковье объявили старт празднованию 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. О важности этой исторической даты «360» рассказал председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

Празднование началось с пятничной проповеди в Щелкове, где открылась первая мечеть на территории Подмосковья.

«Именно эта дата стала для нас основой празднования сегодняшнего юбилея: 1100 лет тому назад на добровольной основе наши предки официально приняли ислам. И сегодня в городе Щелково мы начинаем празднование», — сказал Аббясов.

Муфтий подчеркнул, что на протяжении всего периода добрососедского существования ислама и православия между ними никогда не было никаких войн и конфликтов.

«Это то, чем мы гордимся, и то, что мы можем показать всему мировому сообществу», — добавил он.

Аббясов также поблагодарил правительство Московской области и губернатора Андрея Воробьева за поддержку мероприятий.

В Доме культуры Щелкова сегодня прошла выставка, посвященная материально-культурному наследию волжских булгар.

В Щелкове также состоялся межнациональный концерт, на котором выступили народный артист России Ренат Ибрагимов и певица Эльмира Калимуллина. Мероприятие посетили муфтий Подмосковья, представители администрации и Общественной палаты городского округа.