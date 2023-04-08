Подмосковье 08 апреля 2023, 21:47 Подмосковные монахини отправили бойцам СВО пасхальные куличи

Читать 360tv в

Священнослужители Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Видном изготовили пять тысяч куличей. Их отправили участникам СВО.

В прошлом году монахини уже передавали свою выпечку в госпиталь, а в этом они обратились к активистам президентского движения «Народный фронт», чтобы они направили куличи на передовую.

«У кого-то племянник, у кого-то братья там служат. Наш алтарник тоже сейчас на фронте», — сообщила монахиня Ювеналия.

Для приготовления куличей монахини использовали только натуральные продукты монастырского хозяйства. Муку, подсолнечное масло, сахар в монастырь принесли прихожане. Многие из них помогали с выпечкой. Украшали куличи воспитанники воскресной школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».