08 апреля 2023, 21:47
Подмосковные монахини отправили бойцам СВО пасхальные куличи
Священнослужители Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря в Видном изготовили пять тысяч куличей. Их отправили участникам СВО.
В прошлом году монахини уже передавали свою выпечку в госпиталь, а в этом они обратились к активистам президентского движения «Народный фронт», чтобы они направили куличи на передовую.
«У кого-то племянник, у кого-то братья там служат. Наш алтарник тоже сейчас на фронте», — сообщила монахиня Ювеналия.
Для приготовления куличей монахини использовали только натуральные продукты монастырского хозяйства. Муку, подсолнечное масло, сахар в монастырь принесли прихожане. Многие из них помогали с выпечкой. Украшали куличи воспитанники воскресной школы.
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