Подмосковные молодогвардейцы отметили 16 лет организации добрыми делами
Активисты Молодой Гвардии Единой России отметили 16 лет организации добрыми делами
16 ноября исполнилось 16 лет со дня основания «Молодой Гвардии Единой России». По традиции активисты МГЕР проводят день рождения своей организации, творят добрые дела. В преддверии праздничной даты они запустили несколько благотворительных акций. Работают также волонтеры — помогают при вакцинации населения и в больницах, доставляют людям на самоизоляции продукты и лекарства.
В Бронницах активисты побывали в ковидном госпитале, подарили врачам презенты. В Котельниках появилась точка буккросинга, для обмена книгами приспособили старый холодильник.
Кроме того, в праздник участники МГЕР проводят образовательные мероприятия для молодежи. Они рассказывают им об истории молодогвардейцев во времена Великой Отечественной войны, которые были партизанами и помогали войскам бороться с фашистами. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР Московской области.
«Так уж повелось, что даже в свой праздник мы не можем позволить себе отдохнуть, ведь у нас всегда есть дела и те, кому нужно помочь, есть социальные проблемы, которые нельзя оставить без внимания. День рождения — еще один повод сделать как можно больше хорошего», — сказал депутат Государственной Думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.
Толмачев также добавил, что после участия в организации многие получают путевку в дальнейшую деятельность. Умения, — например, командная работа или организаторские навыки — часто могут пригодиться в карьере в самых разных сферах. Участники продолжают работать на то, чтобы Подмосковье активно развивалось и становилось только лучше для жителей.