Подмосковные молодогвардейцы помогли ветерану из Волоколамска. Активисты покрасили дом и восстановили кровлю

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Мастеренко живет в Волоколамске. Он попросил о помощи по дому у молодогвардейцев. Активисты покрасили фасад и поменяли кровлю.

Молодогвардейцы помогают ветеранам со всего региона. Акция «Патриотизм в действии» проводится регулярно. Активисты выполняют работу по дому, благоустраивают памятники и заботятся о ветеранах.

Помочь Николаю Мастеренко поменять кровлю удалось благодаря поддержке «Единой России».

«Волоколамские активисты „Молодой Гвардии“ навестили Николая Григорьевича и спросили, какая нужна помощь. Ветеран попросил обновить фасад дома. С этим вопросом обратился к руководителю областного отделения „Молодой Гвардии“ Александру Толмачеву. Лидер подмосковных молодогвардейцев поддержал инициативу. На выделенную финансовую помощь „Молодой Гвардией“ были закуплены необходимые для работ материалы», — рассказал Дмитрий Черенков, руководитель Волоколамского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Помощь ветеранам оказывают не только в преддверии праздников, а на постоянной основе. Ребята навещают фронтовиков, обзванивают их и выполняют просьбы, с которыми обращаются ветераны.

«Рады, что смогли помочь Николаю Григорьевичу Мастеренко, чьи трудовые и военные подвиги заслуживают всеобщего уважения. Мы всегда откликаемся на просьбы ветеранов и призываем каждого жителя тоже помогать. Ветераны подарили будущим поколениям мирное небо над головами, завещали Великую Победу, а теперь им не обойтись без нашей заботы», — уточнил руководитель регионального отделения организации «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев.

Николай Мастеренко воевал в 250-м гвардейском Краснознаменном артиллерийском минометном полку 17 гвардейской кавалерийской дивизии. Он принимал участие в обороне Москвы. Даже после того, как был контужен, остался на фронте. Он освобождал Белоруссию, Польшу, воевал в Германии и участвовал во взятии Берлина.

Николая Григорьевича наградили медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Сейчас он проживает в Волоколамске.