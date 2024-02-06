Подмосковье 06 февраля 2024, 14:48 Подмосковные Минтранс и ГУСТ получили полномочия на эвакуацию машин из-за неправильной парковки Unsplash

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Органы власти Московской области получили полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Теперь это могут делать не только сотрудники ГИБДД, но и Минтранс и ГУСТ.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов напомнил, что соответствующий закон приняли на федеральном уровне в 2023 году.

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Теперь составлять административные протоколы будут представители Минтранса Московской области или ГУСТ. Информацию о собственниках автомобиля сотрудники будут получать по запросу в МВД.

«Благодаря этому решению, у властей региона появился инструмент, чтобы оперативно реагировать на жалобы наших жителей на неправильно припаркованные авто, которые зачастую перекрывают въезды во двор, мешают проезду экстренных служб», — подчеркнул Баранов.

Напомним, штраф за неправильную парковку составляет 1,5 тысячи рублей.

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