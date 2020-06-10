Подмосковные министры уже в четверг, 11 июня, отправятся в округа для решения актуальных проблем жителей. Они проконтролируют, как в муниципалитетах продвигается ремонт подъездов, дорог и благоустройство территорий. Такое поручение дал Андрей Воробьев. О возвращении к работе на местах губернатор рассказал в интервью каналу «Россия 24».

Воробьев отметил, что региональные власти внимательно изучают обращения жителей. Сейчас, по словам губернатора, главным вопросом стало медицинское обслуживание.

«Сейчас, скорее, на первые роли выходит оказание обычных медицинских услуг. Например, посещение стоматологии или просто попасть к офтальмологу, чтобы иметь возможность выписать себе очки или сделать плановую операцию. Все это принципиально важно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В округах проверят и ход строительства социальных объектов — школ, детских садов и больниц.

«Конечно, для нас очень важно благоустройство и строительные мероприятия, нацпроекты — это школы, детские сады, клиники — мы должны строить. Строить активно. И, конечно, все министры поедут в четверг муниципалитеты, чтобы внимательно изучить „красные зоны“», — заявил губернатор.

Воробьев отметил, что обращения жителей — в приоритете. Их необходимо решать в первую очередь.

«Мы должны развивать все узлы, которые беспокоят жителей. Мы должны эти вопросы решить. Начиная с покоса травы, заканчивая просто нормальной жизнью, нормальным пребыванием. Система ЖКХ, точная платежка, в общем, все те нюансы, которые волнуют людей, мы должны, безусловно, учесть. Те же ямы на дорогах, которые нет-нет после зимнего периода, да мы обнаруживаем. Все это важная повседневная работа. Мы к ней возвращаемся», — заключил глава региона.

Для более оперативного решения проблем в Подмосковье работает Центр управления регионом. Он позволяет эффективно контролировать и следить за работой всех систем в Московской области. Власти региона в будущем планируют максимально избавиться от бумажной волокиты при оказании людям государственных, муниципальных и других услуг.