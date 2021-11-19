Подмосковные МФЦ за три дня выдали 8,5 тысячи бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса

МФЦ Подмосковья за минувшие три дня выдали 8,5 тысячи сертификатов с QR-кодом о прививке от коронавируса. Об этом сообщил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Выдача бумажных сертификатов переболевшим и вакцинированным от коронавируса стартовала 16 ноября. Получить документ можно в 127 офисах МФЦ и 218 территориальных подразделениях.

Распечатать документ можно как в окнах приема, так и с помощью консультанта в цифровой зоне МФЦ, напомнил Рымар. Для получения бумажного сертификата при себе нужно иметь паспорт, при наличии — полис ОМС и СНИЛС. Если нужен экземпляр сертификата на английском языке, с собой нужно иметь загранпаспорт.

Записываться на прием в МФЦ заранее не нужно. Получить сертификаты могут как граждане РФ, так и иностранцы и лица без гражданства. Узнать о загруженности офисов МФЦ можно на сайте госуслуг.

Для получения сертификата можно обратиться в окно приема, в этом случае сотрудник МФЦ заполнит заявление и распечатает сертификат. Также можно сделать это самостоятельно в цифровой зоне МФЦ, распечатав документ из личного кабинета на «Госуслугах».