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    20 мая 2022, 17:15

    Подмосковные МФЦ впервые начнут оказывать пять услуг БТИ

    Анастасия Аброськина

    Подмосковное БТИ запустит в МФЦ пилотный проект по предоставлению пяти услуг. Он стартует 1 июня. Жители смогут оформить, например, технический паспорт своей квартиры.

    Подмосковные МФЦ впервые начнут оказывать пять услуг БТИ | Изображение 1

    Об этом стало известно в ходе форума «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости». Открытие состоялось при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Пять услуг, которые появятся в МФЦ Подмосковья: получение технического плана капитального строительства, техническая инвентаризация объекта капитального строительства, работы по подготовке копий технических паспортов недвижимости, а также оформление акта обследования и выдача технического паспорта квартиры.

    Как подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, областное БТИ оказывает около 70 услуг, а их цифровизация сегодня достигает 70%.

    Подмосковье — самый развивающийся регион, где практически все государственные услуги цифровизированы. Конечно, наше областное БТИ не имеет права отстать

    Анна Кротова.

    По ее словам, 70% функций БТИ, уже переведенных в онлайн, — это самые востребованные услуги.

    Подмосковные МФЦ впервые начнут оказывать пять услуг БТИ | Изображение 2

    «Что хочет потребитель, что хочет человек, бизнес? Минимум процедур, всего одну кнопку. И чтобы двигалось все быстрее, быстрее регистрировалось право и быстрее становились на кадастровый учет земельные участки. Это важно для бизнеса, это важно для людей, и к этому мы стремимся», — рассказала Кротова.

    Глава Росреестра Олег Скуфинский добавил, что Подмосковье — наиболее крупный регион по доле объектов недвижимости, которые зарегистрированы, и по объему сделок.

    «Поэтому здесь формируется лучшая правоприменительная практика», — отметил он.

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, Московскому областному БТИ есть чем поделиться с другими регионами.

    Мы среди первых начали проект регистрации прав самостоятельно, проактивно

    Наталья Адигамова.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников БТИ с праздником.