Подмосковное БТИ запустит в МФЦ пилотный проект по предоставлению пяти услуг. Он стартует 1 июня. Жители смогут оформить, например, технический паспорт своей квартиры.

Об этом стало известно в ходе форума «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости». Открытие состоялось при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Пять услуг, которые появятся в МФЦ Подмосковья: получение технического плана капитального строительства, техническая инвентаризация объекта капитального строительства, работы по подготовке копий технических паспортов недвижимости, а также оформление акта обследования и выдача технического паспорта квартиры.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, областное БТИ оказывает около 70 услуг, а их цифровизация сегодня достигает 70%.

Подмосковье — самый развивающийся регион, где практически все государственные услуги цифровизированы. Конечно, наше областное БТИ не имеет права отстать Анна Кротова.

По ее словам, 70% функций БТИ, уже переведенных в онлайн, — это самые востребованные услуги.

«Что хочет потребитель, что хочет человек, бизнес? Минимум процедур, всего одну кнопку. И чтобы двигалось все быстрее, быстрее регистрировалось право и быстрее становились на кадастровый учет земельные участки. Это важно для бизнеса, это важно для людей, и к этому мы стремимся», — рассказала Кротова.

Глава Росреестра Олег Скуфинский добавил, что Подмосковье — наиболее крупный регион по доле объектов недвижимости, которые зарегистрированы, и по объему сделок.

«Поэтому здесь формируется лучшая правоприменительная практика», — отметил он.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, Московскому областному БТИ есть чем поделиться с другими регионами.

Мы среди первых начали проект регистрации прав самостоятельно, проактивно Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников БТИ с праздником.