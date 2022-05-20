Подмосковные МФЦ впервые начнут оказывать пять услуг БТИ
Подмосковное БТИ запустит в МФЦ пилотный проект по предоставлению пяти услуг. Он стартует 1 июня. Жители смогут оформить, например, технический паспорт своей квартиры.
Об этом стало известно в ходе форума «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости». Открытие состоялось при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Пять услуг, которые появятся в МФЦ Подмосковья: получение технического плана капитального строительства, техническая инвентаризация объекта капитального строительства, работы по подготовке копий технических паспортов недвижимости, а также оформление акта обследования и выдача технического паспорта квартиры.
Как подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова, областное БТИ оказывает около 70 услуг, а их цифровизация сегодня достигает 70%.
Подмосковье — самый развивающийся регион, где практически все государственные услуги цифровизированы. Конечно, наше областное БТИ не имеет права отстать
Анна Кротова.
По ее словам, 70% функций БТИ, уже переведенных в онлайн, — это самые востребованные услуги.
«Что хочет потребитель, что хочет человек, бизнес? Минимум процедур, всего одну кнопку. И чтобы двигалось все быстрее, быстрее регистрировалось право и быстрее становились на кадастровый учет земельные участки. Это важно для бизнеса, это важно для людей, и к этому мы стремимся», — рассказала Кротова.
Глава Росреестра Олег Скуфинский добавил, что Подмосковье — наиболее крупный регион по доле объектов недвижимости, которые зарегистрированы, и по объему сделок.
«Поэтому здесь формируется лучшая правоприменительная практика», — отметил он.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, Московскому областному БТИ есть чем поделиться с другими регионами.
Мы среди первых начали проект регистрации прав самостоятельно, проактивно
Наталья Адигамова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников БТИ с праздником.