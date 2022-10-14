Подмосковные МФЦ стали лауреатами всероссийского конкурса | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные МФЦ стали лауреатами всероссийского конкурса

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Подмосковные центры «Мои документы» приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России-2021» в категории «Крупная региональная сеть МФЦ». Многие из них получили престижные награды. Дипломы лауреатов доставили в МФЦ Дубны, Мытищ, Одинцово, Сергиев Посад и Солнечногорск. С таким сообщением выступили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такие центры из Подмосковья в целом традиционно очень высоко оцениваются на уровне страны. Они очень удобны, и с первого момента своего создания оказались крайне востребованными, стали привычной и неотделимой частью жизни российских граждан.

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«Мы продолжим совершенствовать стандарты предоставления государственных услуг за счет оптимизации процессов и внедрения инновационных технологических решений. Это позволит предоставлять услуги еще эффективнее», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Центры предоставляют огромный спектр услуг. Там можно не только получить практически все необходимые документы, но и даже проверить здоровье, пройти вакцинацию. В некоторых МФЦ сдается пластик. Сотрудники таких центров очень сильно подготовлены, они регулярно проходят переобучение, чтобы людям стало еще комфортнее с ними работать.

Такой всероссийский конкурс организован в России еще с 2014 года. В этом году лауреатов выбирали сразу по двум категориям.

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