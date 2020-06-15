Подмосковные МФЦ расширили список услуг. Вновь оформляют социальные карты
Так, добавили еще 40 услуг для физических и юридических лиц. Сейчас в регионе открыты 126 многофункциональных центров. Это те, которые могут соблюдать требования Роспотребнадзора в условиях пандемии.
Основные услуги, которые добавили, касаются социальных карт. Граждане оформляют их для проездаАни Бегдяжанян,специалист одинцовского МФЦ.
Особое и первостепенное внимание — безопасности. Защитные маски и одноразовые перчатки потребуется носить работникам и посетителям. А после приема каждого человека специальный сотрудник дезинфицирует стул и стол.
Уборку с антисептиками в отделениях проводят каждые четыре часа. Там моют пол и все поверхности, к которым прикасались посетители.
Специалисты сидят не в каждом окне, и между ними минимум полтора метра. У каждого — защитный экран. Но и посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию.
На каждый прием отводят по 45 минут. В это время включена и санитарная обработка. А записывают жителей предварительно на горячей линии 8 (800) 550-50-30 и портале uslugi.mosreg.ru.
Сначала офисы МФЦ открыли для юридических лиц, а с 1 июня они распахнули свои двери для всех жителей.