Подмосковье 03 августа 2023, 11:31 Подмосковные МФЦ помогут жителям обратиться к правозащитникам Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Жители Подмосковья смогут обратиться к омбудсмену по правам человека через МФЦ. Об этом рассказали Министерстве государственного управления, IT и связи.

«Теперь еще больше жителей могут получить ответы на свои запросы там, где им удобно. Например, можно подать жалобу в адрес уполномоченного по правам человека. Для этого необходимо иметь паспорт и документы, которые подтверждают нарушение прав. Сотрудник МФЦ отсканирует их и направит через систему межведомственного взаимодействия», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Ответ на обращение жители получат письмом на свой почтовый адрес или по адресу электронной почты, если это отмечено в заявлении. Кроме того, можно будет получить 20-минутную онлайн-консультацию у сотрудников аппарата омбудсмена. Поводом для видеосвязи могут стать нарушения в сферах ЖКХ и медицины, государственных услуг и социальной защиты, а также другие вопросы. Чтобы получить консультацию, нужно за три рабочих дня подать заявку на прием через региональный портал госуслуг. Онлайн-форма «Дистанционное консультирование» доступна на главной странице портала.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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