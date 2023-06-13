Подмосковье 13 июня 2023, 13:35 Подмосковные МФЦ помогут жителям настроить функцию для уточнения выплат по телефону Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Информация о выплатах Социального фонда России стала доступна по кодовому слову, которое можно получить через call-центр ведомства. Если узнать его не удается самостоятельно, с этим помогут специалисты МФЦ Московской области, сообщили в региональном министерстве госуправления, информационных технологий и связи.

«Для этого понадобится один раз посетить офис МФЦ, чтобы написать заявление на установление кодового слова. В заявке необходимо указать мобильные номера, с которых гражданин будет звонить на горячую линию СФР», — сообщила министр Надежда Куртяник.

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Заявление рассмотрят за один рабочий день. Код появится в личном кабинете на официальном сайте Социального фонда России.

Секретное слово можно будет применять для получения информации о размере пенсии, выплат, данных лицевого счета и других сведений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что государственные услуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области.

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