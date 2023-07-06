Подмосковье 06 июля 2023, 15:33 Подмосковные МФЦ подготовили программы ко Дню семьи, любви и верности Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Угощения, конкурсы и мастер-классы приготовили для посетителей подмосковных МФЦ на День семьи, любви и верности. Об этом сообщила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.

Мероприятия запланированы 8 июля в МФЦ Власихи, Дубны, Люберц, Сергиева Посада и других муниципалитетов. Жителей будут угощать конфетами «Ромашка», а где-то проведут мастер-классы по изготовлению аппликаций в виде этого цветка. В Протвине жителям торжественно вручат удостоверения многодетных семей.

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Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков «Моя семья» в Люберцах. Там же пройдет фотовыставка «Счастливы вместе», поучаствовать в которой могут все желающие — для этого нужно с 7 по 9 июля принести семейное фото в многофункциональный центр.

В Подольске сделают фотозону, снимки из которой можно будет распечатать на месте.

Госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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