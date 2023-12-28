Подмосковье 28 декабря 2023, 15:10 Подмосковные МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники Unsplash

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Офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние каникулы. К обычному графику учреждения вернутся с 9 января.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, центры не будут работать с 1 по января.

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«В последнюю субботу года в подмосковных МФЦ можно забрать готовые документы и оформить некоторые услуги с электронным документооборотом. 1 и 7 января — нерабочие дни для всех центров. В праздничные дни будут работать дежурные офисы, а с 9 января все МФЦ вернутся к обычному графику работы», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Так, 30 декабря МФЦ с шести- и семидневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений, а также выдавать готовые документы. Сделать это можно будет с 08:00 до 15:00. Офисы, где принимают работники органов ЗАГС будут открыты до 17:30.

В последний день декабря услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений будут оказывать в МФЦ с семидневней рабочей неделей с 08:00 до 15:00. С 1 по января центры работать не будут. Подать заявления в этом время можно через дежурных.

Узнать подробнее о режиме работы МФЦ в праздники можно по ссылке.

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