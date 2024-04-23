Подмосковье 23 апреля 2024, 10:38 Подмосковные МФЦ изменят режим работы в майские праздники Медиасток.рф

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Многофункциональные центры Подмосковья не будут работать 1 и 9 мая. Об изменениях в графике приема жителей сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

28 апреля и 5 мая будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2–4 мая и 6–8 мая заявителей будут принимать по обычному рабочему графику, все услуги можно будет получить в полном объеме.

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1 и 9 мая — нерабочие дни для всех многофункциональных центров.

С 10 мая МФЦ вернутся к обычному графику работы.

Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.

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