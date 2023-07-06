Подмосковье 06 июля 2023, 15:37 Подмосковные методики работы с бизнесом высоко оценили на федеральном уровне РИА «Новости»

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Практика Подмосковья по комплексной системе работы с инвесторами и бизнесом получила высокую федеральную оценку на совещании, которое провел первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Региональные подходы к организации работы по инвестиционному стандарту представила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

По итогам выступления министра практику Подмосковья порекомендовали тиражировать и в других регионах. Также Московской области поручили обучение коллег и оказать консультационную поддержку.

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На протяжении нескольких лет под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводят работу по улучшению и развитию сервисов для бизнеса, которые позволяют эффективно предоставлять помощь предпринимателям и решать возникшие вопросы. Ключевым этапом стало успешное внедрение пяти элементов инвестандарта, один из которых — «Регуляторная среда» признан лучшим в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Также во время выступления Екатерина Зиновьева отметила, Подмосковью удалось добиться системной оптимизации сразу по многим направлениям, в том числе и в части строительства. До 2017 года получения разрешения на строительство объекта инвестору пройти 76 процедур и посетить более 30 ведомств в течение трех лет. На текущий момент благодаря Центру содействия строительству, который объединил специалистов 11 министерств и 11 организаций, срок реализации проекта сократился до 10 месяцев, а количество необходимых мероприятий уменьшилось до 59.

Кроме того, в регионе появилась комплексная услуга, которая позволяет в одной заявке подключить объект капитального строительства ко всем необходимым инженерным сетям.

«Подав заявку один раз, можно единовременно получить сразу пять видов документов по пяти услугам. Все, вплоть до подписания договора, опять же можно сделать онлайн, что полностью исключает необходимость „хождения“ по РСО», — подчеркнула министр.

Признанный лучшим в стране инвестиционный портал Подмосковья также продолжает обновляться. Екатерина Зиновьева добавила, что в системе можно получить субсидию, а на специальной карте предпринимателям доступна информация об участках и зданиях, которые предоставляют за один рубль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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