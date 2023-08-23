Подмосковье 23 августа 2023, 14:21 Подмосковные меры поддержки электрокаров вошли в федеральный список льгот Фото: unsplash.com

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Минэкономразвития России разработало навигатор мер поддержки развития электротранспорта. В него вошли льготы, установленные в Московской области.

Для собственников электрокаров в Подмосковье работают бесплатные парковки на платных стоянках региона. Также их освободили от транспортного налога до 2027 года.

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В области ездят более 1,1 тысячи электромобилей, заявил зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев. Сейчас в регионе функционируют 257 зарядных станций, около 70 — на частных территориях и порядка 60 — на трассе «Дон».

Навигатор состоит из 10 федеральных мер. В их число вошли льготное кредитование, субсидирование для создания «быстрых» зарядных станций, автолизинг электромобилей, налоговые льготы и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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