О запуске проекта объявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мегабаки» позволят избавиться от навалов крупногабаритного мусора вблизи домов. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Проект набирает обороты. Первые несколько дней августа стали показательными — жители сдали более 150 кубометров крупных отходов. Мы сделали первый срез по работе пунктов. И за первую неделю жители 11 муниципалитетов активно включились в процесс сдачи Евгений Хромушин.

По его словам, к декабрю жители сдадут в «мегабаки» порядка 4,5 тысячи кубометров мусора. Они найдут контейнеры для бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, спила растений, батареек, ламп и не только. На сегодняшний день активнее других отходы сдают жители Одинцова.

Правильная сортировка отходов поможет очистить от них дворы, леса и обочины дорог. Область повысит долю перерабатываемого мусора.

Сейчас площадки для сдачи КГМ становятся частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли переработки Евгений Хромушин.

Зампред отметил, что это одна из главных целей национального проекта «Экология». Объяснить жителям Подмосковья важность такого подхода к ТКО помогают волонтеры.

К работе привлекли более 50 добровольцев. Они информируют и помогают жителям разобраться во всех тонкостях. Тем, кто сдаст отходы, региональные операторы подарят кепки, футболки или сумки с брендом проекта.

Сегодня более 65% населения вовлечены в раздельный сбор отходов в Подмосковье Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, благодаря этому уже свыше 1,8 миллиона тонн коммунальных отходов передали на современные КПО для вторичной переработки.

Постоянные адреса площадок можно найти на сайте мегабак.рф и сайтах региональных операторов.