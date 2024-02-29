29 февраля 2024, 11:50
Подмосковные медучреждения получат 120 новых аппаратов УЗИ в 2024 году
Медучреждения Подмосковья получат свыше 120 аппаратов для диагностики внутренних органов в 2024 году. Технику закупят по нацпроекту «Здоровье» в рамках программы модернизации первичного звена.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты УЗИ необходимы для проведения качественного обследования внутренних органов.«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ», — сказала она.
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Оборудование поставят в едучреждения в течение года.
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