Подмосковье

29 февраля 2024, 11:50

Подмосковные медучреждения получат 120 новых аппаратов УЗИ в 2024 году

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Медучреждения Подмосковья получат свыше 120 аппаратов для диагностики внутренних органов в 2024 году. Технику закупят по нацпроекту «Здоровье» в рамках программы модернизации первичного звена.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты УЗИ необходимы для проведения качественного обследования внутренних органов.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ», — сказала она.

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Оборудование поставят в едучреждения в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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