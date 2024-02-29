Подмосковье 29 февраля 2024, 11:50 Подмосковные медучреждения получат 120 новых аппаратов УЗИ в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Медучреждения Подмосковья получат свыше 120 аппаратов для диагностики внутренних органов в 2024 году. Технику закупят по нацпроекту «Здоровье» в рамках программы модернизации первичного звена.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты УЗИ необходимы для проведения качественного обследования внутренних органов.

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Оборудование поставят в едучреждения в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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