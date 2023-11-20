Подмосковье 20 ноября 2023, 18:01 Подмосковные медицинские центры привлекли свыше 2 тысяч новых медработников в этом году Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в Подмосковье Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Читать 360tv в

Подмосковье проводит большую работу по привлечению медицинских сотрудников. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в середине года отток кадров в регионе был больше, чем приток, однако сейчас ситуация стабилизировалась. За 11 месяцев медицинские центры привлекли свыше 2,1 тысячи специалистов.

«У нас активно идет работа по привлечению медицинских кадров. Решить проблему дефицита врачей, среднего медперсонала там, где это необходимо, нам помогают различные мероприятия и стимулирующие выплаты», — отметил Воробьев.

Реклама

По словам главы Московской области, самыми дефицитными медицинскими специальностями в регионе являются участковые терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи и травматологи.

«Мы заметно сократили потребность во врачах ультразвуковой диагностики, в кардиологах — 35 врачей пришли в этом году в наши учреждения», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Для медиков в Подмосковье действуют различные меры поддержки. Самой популярной является компенсация за аренду жилья — участниками программы стали более десяти тысяч человек.

Еще одна востребованная мера поддержки — программа «Приведи друга». Ее запустили в прошлом году. За это время в регион привлекли свыше 500 медиков, 312 из которых — в текущем году.

Помимо региональных мер поддержки, главы округов вводят дополнительные — на муниципальном уровне. Специалистам предоставляют жилье, оказывают соцподдержку, помогают устроить малышей в детские сады и организовать доплаты студентам колледжей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».