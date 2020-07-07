Подмосковные медицинские колледжи выпустили более 1,7 тысячи студентов в этом году
Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, областные медицинские колледжи подготовили 1722 выпускника.
Более тысячи из них планируют работать в учреждениях здравоохранения областиСветлана Стригункова.
Всего в Подмосковье действуют пять медицинских колледжей. Они готовят специалистов по ряду направлений. Среди них сестринское, лечебное, акушерское дело, а также лабораторная диагностика и другие.
Вузы Подмосковья, например, предоставят абитуриентам более 2,5 тысячи бюджетных мест по очной форме обучения. Больше всего получат программисты и педагоги.
В Подмосковье сейчас работает шесть вузов. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. И в 2020 году приемную кампанию проводят дистанционно.
Она уточнила, что для подачи документов электронная подпись не потребуется. Так, достаточно загрузить скан или фотографию заявления со своей подписью в информационные системы вузов. Это касается и остальных документов.