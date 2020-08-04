Подмосковные медики получили более 11 млрд рублей за борьбу с COVID-19

Медицинские работники оказались на передовой во время борьбы с распространением коронавируса. За помощь пациентам с COVID-19 подмосковные врачи получили выплаты на сумму более 11 миллиардов рублей.

К 23 июля 2020 года медикам в Подмосковье перечислили три миллиарда рублей. Эти президентские выплаты получили 24 479 человек. Кроме того, правительство выделило дополнительные 2,2 миллиарда рублей, которые распределили между 41 502 медиками.

Еще 60 911 подмосковных врачей за борьбу с COVID-19 получили региональную доплату. Общая сумма материальной поддержки от области составила шесть миллиардов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

За время пандемии резко выросла нагрузка на скорую и неотложную помощь. Если в марте скорые выезжали на семь тысяч вызовов в сутки, то в мае количество вызовов увеличилось до 12 тысяч. В случае с неотложкой рост выглядит так: 800 случаев в марте и 2,8 тысячи в мае. Среднесуточная нагрузка на бригаду СМП выросла на 20%. Кроме того, каждый день выделялось 490 дополнительных машин.

Всего за время распространения инфекции в Подмосковье зафиксировали 64 076 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить уже 47 431 пациента. Скончались после заражения 1147 человек.