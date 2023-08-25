Подмосковье 25 августа 2023, 12:14 Подмосковные медики получили 426 льготных земельных участков с начала года Пресс-служба администрации Волоколамского округа

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В Подмосковье продолжают расширять список медицинских специальностей, имеющих право на бесплатный земельный участок — в 2023 году льготу получили гериатры. В Мособлдуме сообщили, что с января наделы выдали уже 426 врачам.

Председатель комитета по имущественным отношениям Мособлдумы Владимир Шапкин напомнил, что сейчас список имеющих льготу врачей включает 38 специальностей. После добавления в перечень гериатров право на участки получили в том числе врачи из Солнечногорска и Домодедова, где есть отделения гериатрии.

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Сейчас наделы можно получить в 31 городском округе. За два года медиками передали уже больше двух тысяч участков, а с начала 2023 года — 426. Больше всего земли предоставлено в Воскресенске, Бронницах, Дмитровском городском округе, Луховицах, Можайске, Зарайске и Шатуре.

Одной из тех, кто воспользовался мерой поддержки, стала Наталья Короткова, врач клинической лабораторной диагностики из Ивантеевки Пушкинского округа. Она узнала о программе в отделе кадров.

«В чат скинули номера первых участков, которые располагались в селе Ельдигино. Мы, кто сильно хотел землю, в первый же день поехали смотреть, чтобы „застолбить“ свой надел. Потом подали заявку. Процедура несложная», — рассказала врач.

На своих 10 сотках Наталья уже построила дом. В будущем семья мечтает переехать сюда.

«Пока есть нюансы, связанные с дорогой и некоторыми коммуникациями, но как только сложности уладятся, мы переедем сюда. Мне нравится этот район и я очень рада, что первая часть участков выпала именно здесь, у леса. Просто потрясающее место! Большая благодарность за все. Такая помощь врачам очень актуальна», — добавила Наталья Короткова.

Еще 31 жилищный сертификат вручили медикам Подмосковья, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. В этом году в регионе планируют выдать 296 документов по программе «Социальная ипотека».