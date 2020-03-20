Подмосковные медики получат выплаты до 50 тысяч рублей за работу с коронавирусом

Средства выделят из бюджета региона.

Выплаты получат медицинские сотрудники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также медперсонал, который входит в группу риска заражения вирусом. Среди них, например, медики, которых командировали в Шереметьево.

Врачам выплатят по 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и медицинским регистраторам — по 30 тысяч рублей, а младший медперсонал получит по 10 тысяч рублей.

Выплаты приплюсуют к зарплате за фактически отработанное время, начиная с 14 февраля.

Ранее в Подмосковье как и по всей стране ввели режим повышенной готовности. В связи с этим школьники ушли на трехнедельные каникулы, а вузы и колледжи региона перешли на дистанционное обучение.

Также в регионе приняли ряд других мер по борьбе с распространением коронавируса. Во всех многоквартирных домах Подмосковья ежедневно проводится дезинфекция. Каждый день коммунальщики обрабатывают входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования и перила.

Дезинфекцию проводят и в общественно транспорте. Чтобы снизить риск возможного распространения инфекции, приняли и другие меры — в автобусах временно не принимают наличные. Оплатить проезд пока можно только «Стрелкой» или банковской картой.