Подмосковные медики обнаружили у 22,8% пациентов антитела к коронавирусу

В Подмосковье медики провели более одного миллиона исследований на антитела к коронавирусу. В результате у 22,8% обследованных были обнаружены антитела.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новому коронавирусу у пациента.

«ИФА-диагностика позволяет получить информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее, в том числе — в бессимптомно форме. Исследование проводится бесплатно (по полису ОМС) и доступно всем жителям Подмосковья», — сообщила глава ведомства Светлана Стригункова.

По ее словам, результаты исследований, проведенных в Московской области, показали наличие антител к коронавирусу у 22,8% обследованных.

Любой житель Подмосковья может пройти ИФА-исследование. Для этого необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале «Госуслуги» или по телефону: 8-800-550-50-30.

По данным оперштаба на 2 декабря, в регионе за последние сутки выявили 1104 новых случаев, выздоровели за этот период 627 пациентов, 21 человек умер.