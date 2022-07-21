Подмосковные мебельщики стали наращивать мощности на фоне ухода IKEA

На фоне ухода с российского рынка крупных компаний подмосковные производства стали выпускать больше мебели. По сравнению с 2021 годом объемы выросли уже на 8%.

«Московская область традиционно с советских времен являлась лидером по производству мебели, лидером по производству мягкой мебели», — отметил гендиректор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров.

За последние 15 лет выросли не только предприятия, но и конкуренция. При этом компании не забывают и о качестве.

«Российские мебельщики научились вкладываться в дизайн и в сервис. Соответственно ничем наша мебель лучшим образцам европейской мебели не уступает. Это уже известный факт, достаточно сравнивать одни и те же предметы на мебельных выставках», — заявил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Во всех крупных мебельных центрах России можно найти изделия Дмитровского комбината. Сейчас подмосковный производитель активно осваивает и ближнее зарубежье.

«Вот кажется Италия — традиционно один из лидеров по производству мебели. Но когда мы залезаем вовнутрь этого дивана и смотрим, из чего он внутри состоит, то хочу просто сказать, что импортная мебель — это просто красивая картинка», — подчеркнул Макаров.

На слуху у покупателей и мебель из Шатуры. Продают ее в основном в Подмосковье и столице. Благодаря поддержке области завод купил дорогостоящие станки и увеличил мощности.

«Сейчас, кстати, самое время покупать продукцию мебельную. Потому что цены на мебель снижаются каждый день, каждую неделю. И сейчас мы достигли цен середины 2021 года. То есть, мы уже отыграли все подорожания, связанные с этим высоким курсом», — рассказал гендиректор компании «Наша мебель» Иван Волков.

Ассортимент производств только увеличивается. В регионе можно найти не только бюджетную мебель, но и изделия премиум-класса.