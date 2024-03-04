Подмосковье 04 марта 2024, 15:26 Подмосковные мастерицы представили свои работы на фестивале прикладного творчества в Протвине Источник фото: Анна Мороз

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Традиционный фестиваль прикладного искусства «Рукодельница» состоялся в Протвине. В этом году он посвящен памяти его основательницы — Татьяны Сараевой.

По словам председателя жюри фестиваля Светланы Куракиной, конкурс существует с 1994 года и объединяет мастериц со всей Московской области.

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«В этом году в нашем фестивале принимает участие 50 человек, работы которых оцениваются по 12 номинациям. Жюри смотрит на сложность, оригинальность, тонкий подход к своему делу, на профессионализм. Конечно, есть и приз зрительских симпатий», — рассказала Куракина.

Мастера представили украшения из бисера, изделия из кожи, камня, гипса, вязаные игрушки и вещи, а также предметы интерьера ручной работы.

Постоянным организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация социальной поддержки граждан «Росток».

«Есть огромное количество людей, которые делают безумно красивые вещи своими руками. Я думаю, что это очень важное мероприятие для города», — подчеркнула директор организации Мария Сараева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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