Подмосковье 12 декабря 2022, 15:17 Подмосковные мастера отобразили Байкал и Эльбрус на текстиле ручной работы

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Тектильное объединение «Монолит» из Подмосковья создало комплект ручной работы «Душа Руси». Он состоит из 365 элементов и отражает природную красоту России. Работа была выполнена в честь 30-летия компании, а также по случаю Дня Конституции страны.

На комплекте постельного белья, покрывале и декоративных наволочках можно увидеть природные памятники страны, в том числе, озеро Байкал, Васюганскую систему болот, вершину Эльбрус, леса Коми, Куршскую косу и многое другое.

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«Мы хотим показать, как прекрасна и многогранна наша Родина, как богата она природными красотами — могучими лесами и морскими просторами, лентами рек и бриллиантами озер, хрустальными вершинами гор и бескрайними далями», — отметил президент текстильного объединения «Монолит» Сергей Лукьянов.

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Комплект весит 14 килограммов. Он создан из 52 видов материалов и фурнитуры: бархата, сатина, кружева, искусственного меха и многого другого. Работа украшена камнями, натуральным жемчугом, стразами Сваровски и бисером. Отмечается, что комплект выполнен в единственном экземпляре и на данный момент не имеет аналогов в мире.

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