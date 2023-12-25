25 декабря 2023, 11:54
Подмосковные лыжники выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу
Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу. Лыжники взяли два золота, серебро и четыре бронзы.
Егор Резанцев занял первое место в дисциплине «биг-эйр». В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу взяли фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.
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На третьем месте в дисциплине «ски-кросс» оказались Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева. Днем ранее Гайдук также стал сильнейшим на всероссийских соревнованиях и завоевал золотую медаль.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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