Подмосковье 25 декабря 2023, 11:54 Подмосковные лыжники выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на соревнованиях за кубок России по фристайлу. Лыжники взяли два золота, серебро и четыре бронзы.

Егор Резанцев занял первое место в дисциплине «биг-эйр». В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу взяли фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.

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На третьем месте в дисциплине «ски-кросс» оказались Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева. Днем ранее Гайдук также стал сильнейшим на всероссийских соревнованиях и завоевал золотую медаль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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