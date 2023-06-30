Подмосковье 30 июня 2023, 10:44 Подмосковные лучники выиграли 11 медалей на всероссийских играх паралимпийцев ГБУ МО «Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта»

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Лучники из Подмосковья выиграли четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на летних Играх паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личных соревнованиях Наиль Гатин и Елена Крутова взяли золото, а Анастасия Джиоева, Игорь Мешков и Екатерина Кондратьева — серебро. На третьем месте оказались Иван Козлов и Константин Донской.

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В смешанных командных соревнованиях в дисциплине «блочный лук» первое место заняли Анастасия Джиоева и Наиль Гатин. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях золотую медаль завоевали Екатерина Кондратьева и Игорь Мешков.

В мужских командных соревнованиях в дисциплине «блочный лук» вице-чемпионами турнира стали Наиль Гатин и Иван Козлов, а в женских обладательницами серебряных медалей стали Анастасия Джиоева и Александра Косякова.

Всего в турнире приняли участие 93 спортсмена из 22 регионов страны.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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