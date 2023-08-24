Подмосковье 24 августа 2023, 16:19 Подмосковные лицеисты вышли в следующий этап отбора на международную олимпиаду по физике Пресс-служба Министерства образования МО

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Учащиеся подмосковного Физтех-лицея имени Капицы поборются за то, чтобы войти в состав сборной России и представлять страну на международной олимпиаде по физике в 2024 году.

«В состав сборной вошли Александр Анисимов, Андрей Бахвалов, Максим Быстров, Даниил Гаврилов, Андрей Князев, Иван Лихоконь, Егор Потапов, Михаил Прохорченко и Максим Черноус. Поздравляем ребят с выходом в следующий этап отбора, желаем добиться приглашения в сборную России», — заявили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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Всего в сборах приняло участие 26 школьников из разных регионов страны. На следующие учебно-тренировочные сборы пригласили 14 кандидатов, девять из которых представляют Физтех-лицей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 — попали в «зеленую зону».

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