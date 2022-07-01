Подмосковные льготники стали вдвое чаще оплачивать проезд по fast track

В АО «Центральная ППК» — крупнейшем пригородном железнодорожном перевозчике России — подвели итоги работы услуги fast track в Подмосковье. Оказалось, что за год бесконтактным сервисом оплаты проезда воспользовались более 23 миллионов раз.

Fast track — это сервис оплаты проезда, доступный подмосковным льготникам по территории Московской области и до столичных станций. За год услугой воспользовались 23,5 миллиона раз, что вдвое больше показателей предыдущего отчетного периода.

Благодаря fast track льготники могут быстрее проходить на посадку к поездам, им больше не нужно каждый раз брать в кассе билет. Для проезда по fast track достаточно один раз в год активировать услугу и затем просто прикладывать свою социальную карту к турникету или валидатору. Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе только документы, удостоверяющие право на льготный проезд. Их нужно будет предъявить по требованию кассира-контролера.

Услугой fast track в пределах МЦД пользуются и льготники Москвы. В общей сложности жители московского региона использовали fast track более 30 миллионов раз за год. Примерно 38% всех поездок региональных льготников по территории Москвы и Московской области совершается с помощью бесконтактного сервиса оплаты проезда.