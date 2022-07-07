Подмосковные льготники смогут онлайн компенсировать проезд до санаториев

Получить компенсации за проезд до мест лечения в Подмосковье стало проще. Теперь подать заявление можно в электронном виде, через портал госуслуг.

Получить услугу могут жители области с ограниченными возможностями, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и другие льготные группы. Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что с начала года за компенсацией обратились около тысячи жителей.

Теперь получить услугу стало еще проще. После подачи электронного заявления посещать МФЦ для сверки документов не надо Надежда Куртяник.

Куртяник рассказала, что у заявителя должна быть санаторно-курортная путевка от Минсоцразвития или Минздрава региона. Компенсацию предоставят, если до места добирались на общественном междугородном транспорте.

После подачи заявления на госуслугах, ответ придет в течение 10 дней. Это также можно сделать в офисах МФЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как «цифра» изменила Подмосковье. Благодаря переводу услуг в онлайн их получение стало доступным и быстрым.