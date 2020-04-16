Подмосковные лесники начнут составлять протоколы о нарушении самоизоляции

Работников областного Комитета лесного хозяйства включили в список лиц с правом составлять административные протоколы. Теперь во время патрулирования они не обойдутся одним лишь предупреждением нарушителей.

Но эта мера не коснется тех, чей маршрут, например на работу, пролегает через лес или парк. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить им причину своего нахождения в лесу. Это граждане, кто злостно нарушает режим, устраивая шашлыки, пикники и прогулки Иван Советников.

Еще 3448 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Число заболевших увеличилось до 27 938. За последние сутки скончались 34 человека, а 318 выздоровели.

Во многих регионах уже ввели режим полной самоизоляции. В столице и области второй день работает система пропусков.