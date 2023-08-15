Подмосковье 15 августа 2023, 10:30 Подмосковные лесничие написали курс лекций для школьников России Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подмосковные лесничие разработали для школьников по всей стране курс, посвященный устойчивому лесопользованию. Проект начнет работать осенью, а учащиеся получат возможность выбрать выступления экспертов по 30 различным темам.

«Профессии, связанные с лесом, нельзя назвать суперпопулярными в обществе, а о некоторых из них люди вообще мало что знают. Тем не менее роль лесов, а значит и тех, кто их охраняет, изучает, создает для этого оборудование и технологии, будет только возрастать, поэтому мы и знакомим молодых людей с нашей работой», — прокомментировал ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров.

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Программу разработали по федеральному проекту «Каникулярная профориентационная школа». В десяти лекциях школьники познакомятся с разнообразием лесных специальностей, основными проблемами, которые решают работники леса, а также получат возможность внести свой вклад в изучение и восстановление лесов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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