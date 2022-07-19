Подмосковные леса стали популярными площадками для студенческой практики

Студенты архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству прошли учебную практику в Дмитровском филиале ГКУ Подмосковья «Мособллес». Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

«Леса Подмосковья благодаря своему разнообразию все чаще становятся площадками для студенческой практики. При поддержке специалистов лесного хозяйства молодые люди приобретают практические навыки, необходимые для полевого изучения почв и анализа причин, влияющих на изменение их свойств и пространственного распределения. Студенты получают необходимый опыт апробации изученного ранее теоретического курса „Почвоведение“, пройдя маршрутные исследования на землях лесного фонда», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Заместитель директора Дмитровского филиала «Мособллеса» — лесничий Виктор Семеняченко познакомил студентов с разнообразием растительных ассоциаций болот, рассказал об окружающих их деревьях и кустарниках.

Он сообщил, что Дмитровское лесничество сотрудничает с Государственным университетом по землеустройству не очень давно, но уже заметны результаты профессионального общения.

«Мы каждое лето поддерживаем организацию и проведение производственной и учебной практики для студентов, участвуем в круглых столах, подводя итоги проделанной работы. Приятно, что у нас есть возможность передать свой опыт будущим специалистам», — отметил Виктор Семеняченко.

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