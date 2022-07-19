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    19 июля 2022, 17:28

    Подмосковные леса стали популярными площадками для студенческой практики

    Анастасия Максимовских, Оксана Кононенко

    Студенты архитектурного факультета Государственного университета по землеустройству прошли учебную практику в Дмитровском филиале ГКУ Подмосковья «Мособллес». Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

    Подмосковные леса стали популярными площадками для студенческой практики | Изображение 1

    «Леса Подмосковья благодаря своему разнообразию все чаще становятся площадками для студенческой практики. При поддержке специалистов лесного хозяйства молодые люди приобретают практические навыки, необходимые для полевого изучения почв и анализа причин, влияющих на изменение их свойств и пространственного распределения. Студенты получают необходимый опыт апробации изученного ранее теоретического курса „Почвоведение“, пройдя маршрутные исследования на землях лесного фонда», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

    Подмосковные леса стали популярными площадками для студенческой практики | Изображение 2

    Заместитель директора Дмитровского филиала «Мособллеса» — лесничий Виктор Семеняченко познакомил студентов с разнообразием растительных ассоциаций болот, рассказал об окружающих их деревьях и кустарниках.

    Подмосковные леса стали популярными площадками для студенческой практики | Изображение 3

    Он сообщил, что Дмитровское лесничество сотрудничает с Государственным университетом по землеустройству не очень давно, но уже заметны результаты профессионального общения.

    «Мы каждое лето поддерживаем организацию и проведение производственной и учебной практики для студентов, участвуем в круглых столах, подводя итоги проделанной работы. Приятно, что у нас есть возможность передать свой опыт будущим специалистам», — отметил Виктор Семеняченко.

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