Подмосковье 22 июня 2023, 17:56 Подмосковные леса очистили более чем от 2 тысяч больных деревьев с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Работа по очистке лесов от аварийной растительности продолжается в Подмосковье. С начала года удалили уже почти 2,5 тысячи сухих и больных деревьев.

«Аварийные деревья были назначены в рубку после обращений граждан, направленных через Центр управления регионом, портал „Добродел“ и официальный сайт Комитета лесного хозяйства», — уточнил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он добавил, что больше всего деревьев убрано с территории Подольского (409), Клинского (355), Ступинского (350), Истринского (309) и Сергиево-Посадского (296) лесничеств.

Дерево удаляют в том случае, когда у него гнилой ствол или есть обрыв корней. Опасный наклон может привести к падению и причинить ущерб.

За год подмосковные леса планируется очистить от пяти тысяч аварийных деревьев елок, берез и других деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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