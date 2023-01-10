Подмосковье 10 января 2023, 15:40 Подмосковные легкоатлеты завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

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Спортсмены из Московской области завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты — Мемориал Эдуарда Яламова». Атлеты взяли две серебряные и одну бронзовую медали.

Ежегодные соревнования состоялись в 32 раз. В этом году мероприятие проходило в Екатеринбурге и завершилось 8 января.

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Действующая олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла второе место в смешанном формате прыжка в высоту среди мужчин и женщин. Спортсменка перепрыгнула планку высотой 1 метр 94 сантиметра.

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В беге на 60 метров с барьерами среди женщин серебро взяла победительница всероссийской спартакиады Ирина Болдырева. От первого места ее отделили лишь 0,02 секунды.

По итогам мужского забега в дистанции на 60 метров на третью ступень пьедестала взошел спортсмен из олимпийской сборной России по бобслею Алексей Лаптев.

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