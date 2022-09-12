Подмосковные легкоатлеты завоевали еще пять медалей чемпионата и первенства России | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 00:19 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные легкоатлеты завоевали еще пять медалей чемпионата и первенства России

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В третий день чемпионата и первенства России по эстафетному бегу подмосковные спортсмены добавили в свой актив сразу пять наград. У команды две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

Медаль высшего достоинства в копилку сборной региона положили Ярослав Борзаковский, Алексей Бутранов, Сергей Дубровский и Константин Толоконников. Четверке подмосковных бегунов не было равных в эстафете 4×800 метров среди мужчин.

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Еще одну золотую медаль соревнований удалось завоевать в рамках первенства страны в эстафетном забеге 100+200+300+400 метров среди девушек до 18 лет. Победительницы первенства России в данной дисциплине: Полина Шевченко, Алиса Муратова, Александра Морозова и Анастасия Костальгина.

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Юниорки в аналогичной эстафете 100+200+300+400 метров оказались в шаге от первой ступени пьедестала. Поздравления с серебром принимали Дарья Чернова, Марина Новоселова, Ксения Дмитриева и Полина Хомякова.

Так же серебряные медали первенства России в эстафете 4×800 метров среди девушек до 18 лет достались Владе Сауле, Полине Неретиной, Варваре Карасевой и Лиане Тенишевой.

Третье место первенства в эстафете 4×800 метров заняли юноши до 18 лет из сборной Московской области: Александр Ким, Алексей Турапин, Дмитрий Рябийко и Павел Вихор.

В первые два дня соревнований сборная Московской области завоевала шесть золотых медалей и установила сразу два новых рекорда России: в мужской эстафете 4×1500 метров и в эстафете 4×100 метров с барьерами среди девушек до 18 лет.

Сейчас в активе подмосковных легкоатлетов уже 11 наград турнира и целых два всероссийских рекорда.

Чемпионат и первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет по эстафетному бегу проходят с 9 по 12 сентября в городе Адлере Краснодарского края.

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