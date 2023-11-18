Подмосковье 18 ноября 2023, 17:32 Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» чаще других перерабатывали картон и ПЭТ-микс на прошлой неделе Группа ЭкоЛайн

Читать 360tv в

На прошлой неделе комплексы по переработке отходов «Нева» и «Восток» чаще других перерабатывали картон и ПЭТ-микс. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

На КПО «Восток» в Егорьевске лидерами выборки вторичного сырья стали картон, прозрачные бутылки ПЭТ, прозрачная и черная пленка ПВД, тетрапак, вторичный полипропилен и другие отходы.

Реклама

Также в Подмосковье региональный оператор по обращению с отходами «Группы ЭкоЛайн» проводит большую работу по сбору вторичного сырья, в том числе в рамках проекта «Добрые крышечки». Крышки от пластиковых бутылок со всего региона доставляют на сортировку в КПО «Восток».

На КПО «Нева» в Солнечногорске с 9 по 16 ноября больше всего переработали ПЭТ-миксов, ПВД пленок, три вида стекла (белое, зеленое, коричневое), картон и макулатуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».