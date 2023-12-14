Подмосковье 14 декабря 2023, 10:01 Подмосковные КПО установили рекорд по сбору черного металла в 2023 году РТ-Инвест

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Комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» с января отсортировали четыре тысячи тонн черного металла. Это почти в три раза больше, чем за весь 2022 год.

РТ-Инвест

Для сравнения, в 2022 году КПО «РТ-Инвест» собрали 1,4 тысячи тонн черного металла, а в 2020-м — только тысячу тонн. В этом году за неполных 12 месяцев отсортировали уже четыре тысячи тонн ценного вторсырья.

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Больше всего собрали на КПО «Дон» в Кашире — 1300 тонн. КПО «Юг» в Коломне добавил в общую копилку еще тысячу тонн, КПО «Север» в Сергиевом Посаде — 900 тонн, комплекс «Храброво» в Можайске — 800 тонн.

Чаще всего черный металл поступает на КПО в виде старых ножей, зонтов, решеток для гриля и других бытовых предметов. Весь объем вторсырья забирает переработчик из Брянской области. Там из него делают арматуру и слитки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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