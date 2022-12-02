Подмосковье 02 декабря 2022, 16:09 Подмосковные КПО приняли 340 тысяч тонн отходов за осень

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Комплексы по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отсортировали 340 тысяч тонн за сентябрь, октябрь и ноябрь. При этом объем поступившей макулатуры увеличился на 20%, что связано с началом учебного года.

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КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе принял 67 тысяч тонн отходов, КПО «Юг» под Коломной обработал 47 тысяч тонн. Почти в два раза больше - 105 тысяч тонн – показатель у КПО «Дон» в городском округе Кашира. «Храброво» в Можайском округе принял больше всех - 121 тысячу тонн.

Из поступивших этой осень отходов было отобрано 6703 тонны стекла, 7000 тонн пластика, 3600 тонн макулатуры и 3400 тонн металла.

C момента запуска в Подмосковье четырех комплексов по переработке отходов было отсортировано столько вторичных ресурсов, что из этого количества можно было бы сделать, например три миллиона детских велосипедов, 78 миллионов блокнотов, 390 миллионов школьных тетрадей или 240 миллионов новогодних украшений.

Сейчас компания «РТ-Инвест» строит предприятие по переработке полимеров. Оно появится в особой экономической зоны «Кашира».

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