Подмосковье 01 декабря 2023, 15:26 Подмосковные КПО отправили в переработку 35 тысяч тонн пластика с начала года Пресс-служба «РТ-Инвест»

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Комплексы переработки отходов оператора «РТ-Инвест» отобрали уже 35 тысяч тонн пластика с начала года. Весь объем вторсырья уже отправили на переработку предприятиям в семи регионах России.

Пресс-служба «РТ-Инвест» Пресс-служба «РТ-Инвест» Пресс-служба «РТ-Инвест» Пресс-служба «РТ-Инвест» Пресс-служба «РТ-Инвест»

Больше всего пластика отобрали на КПО «Дон» в Кашире — 11 тысяч тонн. КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе отобрал около 10 тысяч тонн, КПО «Юг» в Коломне — восемь тысяч тонн. На сортировочных линиях КПО «Храброво» в Можайске отобрали шесть тысяч тонн пластика с начала года.

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Пластик уже отправили на переработку предприятиям в Московской, Калужской, Владимирской, Воронежской и Новосибирской областях, а также в Краснодарский край. Количество компаний-партнеров, которые закупают и перерабатывают вторсырье у «РТ-Инвест», достигло 70-ти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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