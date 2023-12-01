Подмосковье 01 декабря 2023, 13:44 Подмосковные КПО «Нева» и «Восток» подвели итоги работы за неделю Группа ЭкоЛайн

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На комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» в Подмосковье определили лидеров выборки вторичного сырья за период с 23 по 30 ноября. Ими стали ПВД-пленка и макулатура, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

На КПО «Восток» в Егорьевске лидерами стали макулатура, картон, ПЭТ-тара микс, ПЭТ-прозрачный, ПНД-флакон, тетрапак, прозрачное и зеленое стекло и другие, а на КПО «Нева» в Солнечногорске — ПВД-пленки, ПЭТ-микс, три вида стекла, картон и макулатура.

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Работы на комплексах ведется в рамках нацпроекта «Экология». Ежегодно они перерабатывают 1,2 миллиона тонн и 500 тысяч тонн мусора.

«В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. 75% отходов идет на переработку, 15-20% — на вторсырье, еще 30% компостируется в техногрунт и 25% направляется на топливо из отходов», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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