Подмосковье 16 июня 2023, 14:05 Подмосковные КПО «Нева» и «Эковектор» провели экскурсии для делегаций из других регионов Эколайн

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Комплекс по переработке отходов «Нева» в Московской области посетила делегация руководителей региональных операторов по обращению с отходами из Новосибирской, Кемеровской и Ивановской областей. Экскурсии по предприятию провели для них специалисты компании «Эковектор».

«Представители регоператоров увидели полный цикл сортировки, начиная от весовой, где каждый мусоровоз взвешивается и проходит радиационный контроль, и заканчивая площадкой складирования вторсырья. На КПО „Нева“ отбирается 43 фракции, пригодных для дальнейшей переработки. Это различные виды пластика, стекло, металлические изделия и макулатура», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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На КПО «Нева» впервые в России начали применять способ изготовления техногрунта в закрытых туннелях методом компостирования. Весь процесс длится 21 день и контролируется автоматически.

«Нам важно, чтобы в России появлялись комплексы по обращению с отходами, оснащенные проверенными и надежными технологиями. Мы понимаем, какие сложности и ошибки могут возникнуть на этом пути. Поэтому готовы учить коллег на собственном опыте, наши двери открыты», — заявил гендиректор инжиниринговой компании «Экокектор» Вадим Сергеев.

«Мы в Новосибирской области приступаем к созданию двух больших комплексов на 300 тысяч тонн и 330 тысяч тонн отходов в год. Они включают все технологии, представленные на КПО „Нева“, — и технологию захоронения, и производство топлива из отходов, и компостирование, и сортировочный цех. Не случайно мы приехали на КПО Нева», — отметила технолог регионального оператора Новосибирской области Луиза Сарницкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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