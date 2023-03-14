Подмосковье 14 марта 2023, 02:33 Подмосковные конькобежцы завоевали пять медалей на молодежной спартакиаде

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Конькобежцы Московской области завоевали пять медалей на IV зимней Спартакиаде молодежи России. Соревнования проходили с 7 по 12 марта в Челябинске, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсмены привезли области две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Коломенский спортсмен Даниил Алдошкин выступил на дистанциях один и пять километров, где стал лучшим. Также на его счету «серебро» на дистанции в 1,5 километра.

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Марина Автономова из Подмосковья пробежала 500 метров и разделила третье место со столичной конькобежкой. На масс-старте на 16 кругов спортсмен из Московской области Максим Шарапов пришел к финишу третьим.

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В спартакиаде поучаствовали 88 юниоров страны из 21 региона России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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