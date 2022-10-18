Подмосковные конькобежцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 00:55 Подмосковные конькобежцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Коломне прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту. В составе сборной команды Подмосковья выступили спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Они завоевали 10 медалей — две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые, сообщила пресс-служба Минспорта региона.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Женская команда пополнила копилку сборной региона семью медалями — Елена Еранина стала первой на дистанции тысяча метров, а также завоевала две бронзовые медали турнира на дистанциях 500 и 3000 метров. Елизавета Голубева взяла серебро на дистанциях 1000 и 3000 метров. Ирина Кузнецова стала второй на дистанции 500 метров и завоевала бронзу в 1000-метровом заезде.

Внушительные результаты и у мужчин: Руслан Захаров завоевал золото, а Даниил Алдошкин стал серебряным призером в масстарте. Еще один конькобежец — Александр Подольский — пришел третьим в заезде на 1500 метров.

Соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» по конькобежному спорту проходили в Коломне с 13 по 16 октября.